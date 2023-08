Voorzitter enquêtecommissie Bijlmerramp, Theo Meijer (76) overleden

De voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Bijlmerramp, Theo Meijer is afgelopen weekend op 76-jarige leeftijd overleden. Meijer was CDA-Tweede Kamerlid van 1996 tot 2003, maar verwierf bekendheid toen hij voorzitter werd van het team dat onderzoek deed naar de vliegramp.

Vanwege de vele vragen en onduidelijkheden in de nasleep van de Bijlmerramp werd een parlementaire enquête ingesteld in 1998 en 1999. Voor die enquête was veel aandacht en de verhoren werden live uitgezonden op tv. Zo werd Meijer, toen nog relatief onbekend, in korte tijd een bekende Nederlander.

Bij de Bijlmerramp kwamen in 1992 43 mensen om het leven nadat een Israëlisch vrachtvliegtuig neerstortte in de Bijlmermeer. De commissie concludeerde na onderzoek dat de berging van het vliegtuig niet zorgvuldig was verlopen.

Daarnaast werd een directe relatie tussen de ramp en gezondheidsklachten niet aangetoond, maar had de overheid serieuzer met de klachten om moeten gaan. De kritiek die de enquêtecommissie onder leiding van Meijer uitte, was gericht op het kabinet en de manier waarop ze de kamer hadden geïnformeerd over de nasleep van de ramp.