Heemskerkse scharrelbloemen: de beste tulpen en lelies van de wereld

"Toen de veiling verdween, moesten alle groenten naar Zwaagdijk worden vervoerd. Iedereen kreeg daar standaard dezelfde prijs voor zijn groenten, en gezien de hoge transportkosten was dat niet langer rendabel. Maar met bloemen kun je je onderscheiden. Daarom is bijna iedereen hier geleidelijk aan overgestapt op de bloementeelt."

De Heemskerkse tuinderijen worden sinds de laatste decennia gedomineerd door bloemen. Voorheen zat de handel in groenten en aardbeien, zegt Erwin. "Vroeger bevond zich hier de groenteveiling in Beverwijk, waar alle groenten naartoe gingen."

Bij binnenkomst is gelijk duidelijk wat de handel van Erwin de Wit inhoudt. De geur van lelies komt je tegemoet en in de koeling staan talloze kisten vol met de bloemen. "Deze gaan straks naar de veiling", legt hij uit.

Erwins bedrijf, Dolf De Wit en Zonen, teelt tulpen en lelies. "In de wintermaanden richten we ons op de tulpen, en in de zomer op de lelies. We kopen de tulpenbollen uit gebieden met kleigrond. De bolletjes worden daar in december geplant. In het voorjaar komen ze tot bloei, waarna ze afsterven. En in juni en juli worden ze gerooid en verwerkt, om vervolgens bij ons terecht te komen."

De eerste paar maanden brengen de bollen door in de koelcel, daarna krijgen ze wat warmte en vervolgens weer kou. "We foppen ze eigenlijk een beetje, waardoor de tulpen iets eerder kunnen bloeien. Van nature bloeien ze natuurlijk in april, mei, maar bij ons al in januari. Mensen willen graag vroeg het lentegevoel in huis halen met tulpen."

Tijdens het oogstseizoen beginnen Erwins dagen vroeg. "Maandag is een drukke dag, omdat er op zondag niet wordt geoogst. We beginnen dan om 6.00 uur en werken soms door tot 18.00 uur. 's Avonds gaan de bloemen naar de veiling en de volgende dag begint het bieden om 6.00 uur," vertelt Erwin. Zorgen of de bloemen verkocht worden, zijn er niet.

"Er zijn zogezegd 'ploftulpen' en 'scharreltulpen', en wij leveren scharreltulpen. Onze tulpen blijven gewoon 10 tot 14 dagen in de vaas staan." Ook internationale kopers hebben vaak lang profijt van deze lange houdbaarheid. "Als ze op maandag op de veiling worden gekocht, kunnen ze al op dinsdag in Dubai zijn."

En dat is niet zonder reden. De Heemskerkse vollegrondsbloemen zijn een enorme hit op de veiling. "Heemskerk staat echt bekend om de kwaliteit van de bloemen. We gaan hier altijd voor topkwaliteit en niet voor massaproductie."

Goede omstandigheden zijn één ding, maar ook een goede samenwerking is van belang voor de kwaliteit van de grond, benadrukt Erwin. "We ruilen vaak stukken grond voor vruchtwisseling. Zo heeft onze buurman Ramon de Vries een groenteteeltbedrijf en ruilt veel met andere kwekers."

Daarnaast is het klimaat gunstig voor de Heemskerkse bloemen. "In Limburg is het in de zomer altijd warmer en in de winter kouder. Hier heerst een gematigder klimaat."

Deze lange houdbaarheid heeft alles te maken met de vollegrondsteelt, legt Erwin uit. "In de grond krijgen de tulpen alle voedingsstoffen van de aarde. Net zoals een tomaat die in volle grond wordt geteeld lekkerder smaakt dan een tomaat uit een substraat. Grondgekweekte producten zijn altijd beter. Je hebt in Heemskerk een unieke grond. De pH-waarde, het water, alles is hier optimaal."

Er zijn meer samenwerkingen in de Heemskerkse tuinderijen. Zo'n acht jaar geleden is het tulpenmerk Koos Tulp in het leven geroepen, vertelt Erwin. "De tulpensector groeide sterk en we merkten dat we een beetje werden overschaduwd. Samen met vier andere kwekers zijn we samengekomen om onder één merknaam te opereren. We doen allemaal hetzelfde, namelijk alles telen in volle grond, maar we kweken verschillende soorten."

Koos Tulp is tevens een soort keurmerk geworden. "Als één van ons een minder goede partij heeft, wordt die niet verkocht onder Koos Tulp. We verdienen allemaal aan onze eigen producten, maar stralen een gezamenlijk merk uit en proberen elkaar niet te beconcurreren, maar juist te versterken. En dat lukt goed."

Onder Koos Tulp bieden de kwekers wel 100 verschillende soorten tulpen aan en ze zijn gedurende het seizoen elke dag beschikbaar. "Dat maakt de handelspositie beter. Nu ga je in één keer met veel de veiling op, in plaats van apart en iedere keer een beetje."