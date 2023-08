Agressieve Keniaan opgepakt aan boord van KLM-vlucht naar Amsterdam

Een Keniaanse man is vanochtend na aankomst op Schiphol opgepakt omdat hij zich aan boord agressief zou hebben gedragen. De Koninklijke Marechaussee heeft de zaak in onderzoek.

De man veroorzaakte overlast en gedroeg zich agressief aan boord van een KLM-vlucht vanuit de Tanzaniaanse hoofdstad Dar Es Salaam naar Schiphol, meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar). Die vlucht landde vanochtend om 7.15 uur op de Kaagbaan.

Wat hij exact heeft gedaan, wordt nog onderzocht. "Hij maakte herrie en schopte tegen een deur", licht een woordvoerder van de KMar toe. Of de verdachte zich ook agressief heeft gedragen richting de bemanning of medepassagiers, is niet bekend.

De man is opgepakt en zit nog vast, bevestigt de woordvoerder.