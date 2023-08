Teleurstelling: voorspeld zomerweer valt toch wat tegen

Vandaag is het nog wel een goede dag. "In het binnenland is wat meer bewolking, maar juist in onze provincie laat de zon zich vandaag geregeld zien", vertelt de weerman.

Wel is er sprake van wat wolkenvelden, die ook vanaf de Noordzee over land waaien. Toch stelt Visser zonliefhebbers gerust: "Het is vandaag een zonnige dag met een gemiddelde temperatuur van 21 graden."

Regen en onweer

Maar dat blijft niet het hele weekend zo. Warm zomerweer hoeven we volgens de NH-weerman voorlopig niet te verwachten: "De hoge temperaturen blijven ons in Noord-Holland bespaard, dat is toch meer wat voor Zuid-Frankrijk."

Aankomend weekend zal niet alleen zonnig zijn, maar ook nat gevolgd door enkele onweersbuien. Vooral zaterdag kan er een flink deel van de dag her en der wat regen vallen. De rest van het weekend laat de zon zich geregeld zien en de temperaturen schommelen tussen de 20 en 27 graden.