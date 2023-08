Nog eens elf vrouwen melden zich na aanrandingen in Amsterdam en Amstelveen

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het Parool. Vijf vrouwen in de leeftijd van 12 tot 57 jaar werden in juni en juli rond fietspaden in het Engels aangesproken door een man op een fatbike. Hij zei dat er iets op hun kleding zat, vervolgens greep hij hen in hun kruis of deed daar een poging toe.

12-jarig meisje aangerand

Eind juli werd een 28-jarige man uit Colombia opgepakt voor de aanrandingen. Hij zou onder meer verantwoordelijk zijn voor het aanranden van een 12-jarig meisje. Haar vader waarschuwde eind juli voor de man en vertelde hoe hij te werk ging. Later bleek dat er nog vier andere vrouwen slachtoffer waren geworden en nu staat de teller dus op zestien zaken.

Een team van gespecialiseerde zedenrechercheurs startte een uitgebreid onderzoek. "Ook is er tijdelijk extra gesurveilleerd langs de betreffende fiets- en wandelpaden", vertelde de politie eerder.

De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht, zijn voorarrest werd 7 augustus met dertig dagen verlengd. Advocaat Ruben den Riet liet eerder deze week weten tegen die beslissing in hoger beroep te zijn gegaan.