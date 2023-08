Wel spekkoek en muziek, geen uniformen bij 'dekoloniale' Indonesië-herdenking

Wie zowel de herdenking op de Dam als die op het Olympiaplein een dag later bij heeft gewoond, is het in eerste instantie misschien niet eens opgevallen. Maar wie nog eens kijkt, ziet dat bij het monument Indië-Nederland in Amsterdam-Zuid geen vlaggen wapperen en er geen militairen of veteranen in uniform te zien zijn.

Eerste slachtoffer

"Het gaat om burgers", legt initiatiefnemer Benjamin Caton uit. "Zij zijn het eerste slachtoffer in oorlogen." Niet dat militairen niet welkom zijn, zegt hij erbij. "Er is zeker ruimte voor hun verhalen." Dat geldt ook voor veteranen die hebben gevochten voor het KNIL, aldus Caton. Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger vocht in de jaren na de Tweede Wereldoorlog tegen de Indonesische onafhankelijkheid. "Mijn grootvader was ook KNIL-soldaat."

Een deel van de veteranen die in opdracht van de Nederlandse regering vochten in Indonesië, vinden dat er voor hun verhaal maar weinig ruimte is. De organisatie van de Indië-herdenking op de Dam merkte dinsdag zelfs op dat de kranslegging daar 'gecanceld' zou zijn door de gemeente.