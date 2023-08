Tante Es is de oudste inwoner van Amsterdam: "Ik geniet van het leven"

Elselyn Harriette Angelique Fa Si Oen - Tante Es voor vrienden, familie en de rest eigenlijk ook - is met haar 108 jaar de oudste inwoner van Amsterdam. Ze is vlak na het begin van de Eerste Wereldoorlog geboren, maar heeft na ruim een eeuw nog haarscherpe herinneringen aan haar kinderjaren in Suriname. "Vrij, natuur, veel bos en dieren."

Tante Es woont sinds 2004 in de Rivierenbuurt. Op vierhoog met een prachtig uitzicht. Dat uitzicht is fijn want veel komt ze niet meer buiten. Ze kijkt graag naar naar sport. Ajax is haar cluppie. Afgelopen weekend zat ze nog - op uitnodiging van Ajax - volledig uitgedost op de tribune van de Johan Cruijff Arena. "Op die dag kreeg ik dit boek (over Sjaak Zwart, red.) en een bal, die staat daar."

Tante Es werd geboren in het Surinaamse Nieuw-Amsterdam. "Dat was toen een fort. Het was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik ben in 1915 geboren. Mijn eerste kinderjaren waren onvergetelijk. Ik kan me alles herinneren vanaf dat ik twee jaar oud was. Vrij, natuur, veel bos waar kleine diertjes kwamen. Zoals aapjes."

In 1957 kwam Es naar Nederland. Ze overleefde beide zussen en beide broers, maar heeft nog familie in onder meer Zuidoost. "Ze zijn allemaal lief voor mij. We hebben elkaar als familie en zo blijft het ook."

Reizen

Tante Es is nooit getrouwd. Ze wilde reizen, de wereld zien, en dat heeft ze gedaan. Ze is heel vaak teruggegaan naar Suriname. Voor het laatst zeven jaar geleden. "Maar de herinneringen zijn er elke dag. Ik vergeet ze nooit."

Haar hele leven heeft de gelovige Es evangelisch sociaal-maatschappelijk werk gedaan. Vorige maand kreeg ze de Amsterdamse heldenspeld, een onderscheiding voor mensen die zich met hart en ziel voor anderen inzetten. "Ik vroeg me af waar ik dat aan te danken had."

Ze is niet 108 jaar oud, maar 108 en een half zegt ze zelf. En Tante Es wil nog wel even door. "Ik voel me goed. En hoop nog zo lang mogelijk te leven. Ik geniet van het leven."