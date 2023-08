Brobbey mag aan de bak, Ajax legt spits Chuba Akpom voor vijf jaar vast

Chuba Akpom kende vorig seizoen een zeer succesvol voetbaljaar. Met 28 doelpunten kroonde hij zichzelf tot topscorer van de Championship, het tweede niveau in Engeland.



De Engelse spits tekende woensdag een contract voor vijf jaar. En de komst is zeer welkom voor Ajax, want na het vertrek van Dusan Tadic en Lorenzo Lucca zat de ploeg van Maurice Steijn dun in de spitsen. Brobbey was eigenlijk de enige echte optie in de punt van de aanval.



