AZ-selectie is rond volgens coach Jansen en komst Manhoef dus niet actueel: "Posities goed ingevuld"

Trainer Pascal Jansen vond dat AZ vorige week in Andorra niet zichzelf was

"We daar ons werk gedaan en gewonnen", vertelt Pascal Jansen tegen de aanwezige journalisten in het AZ-stadion. "We zijn nu weer klaar om ons te verbeteren tegen de mannen uit Andorra."

"Excuses"

Naast Jansen zat Dani de Wit in de Alkmaarse perszaal. De aanvallende middenvelder baalde ook flink van het vertoonde spel vorige week in Andorra. "Tuurlijk speel je op hoogte en was het warm, maar dat mag geen excuses zijn."

