Zo ziet de nieuwe vluchtelingenopvang op het asielschip in Velsen-Noord er uit

Een voormalig zeecruiseschip biedt vanaf eind augustus opvang aan in totaal zo'n twee- tot driehonderd asielzoekers en statushouders. De vorige asielboot op dezelfde locatie zorgde eerder nog voor veel kritiek onder Velsenaren. Hoe worden de nieuwe inwoners van deze asielboot opgevangen? NH nam een kijkje op de nieuwe opvanglocatie in de haven van Velsen-Noord.

Het huidige schip, de Ocean Majesty, biedt ruimte voor zo'n 300 personen. Mensen die de komende tijd worden opgevangen aan boord van het schip zijn kinderen en ouders die een band met de regio hebben, legt Ronald Smallenburg, regionaal woordvoerder bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), uit. Ze gaan bijvoorbeeld in de omgeving naar school of zijn daar werkzaam. De overige 700 mensen zijn inmiddels overgebracht naar andere opvanglocaties.

Eerder bevond zich op de huidige locatie van het nieuwe schip een ander opvangschip. Dat eerdere schip bood onderdak aan ongeveer duizend personen. Niet iedereen was blij met de aanwezigheid van het schip. Tijdens een enquête onder inwoners van Velsen-Noord sprak bijna zestig procent zich uit tegen een voorgezet verblijf van het opvangschip. De enquête werd door circa 30 procent van de inwoners ingevuld. De gemeente heeft zich toen gebogen over plannen voor een kleiner schip.

Bij binnenkomst op het schip doet de inrichting denken aan die van de jaren zeventig. Bruine tegels en donkere vloerbedekking domineren het interieur. Binnenkort zal het schip dienen als opvangplaats voor in totaal zo'n tweehonderd tot driehonderd asielzoekers en statushouders. De aankomende bewoners zijn hoofdzakelijk afkomstig uit landen als Syrië, Jemen, Eritrea en Iran.

Ooit was het schip een luxe cruiseschip, tegenwoordig lijkt deze luxe plaats te hebben gemaakt voor meer primitieve kamers. Volgens Smallenburg is het zo ingericht dat iedereen netjes, schoon en veilig kan wonen: "Het is echt een opvangschip, ontdaan van alle luxe." Als je door en rondom de boot wandelt zie je dat bijvoorbeeld terug aan het lege buitenzwembad, en de taxfree-winkels met lege schappen.

Beveiligingsmaatregelen