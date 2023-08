Met knikkende knieën de Kagerplassen op door 'vogelbekdier'

Ontsnapt uit een dierentuin of meegesmokkeld uit Australië via Schiphol? Onder andere die scenario's passeerden de revue toen de NH-redactie een foto van een vogelbekdier in de Kagerplassen onder ogen kreeg. Een speurtocht naar het exotische dier leverde een verrassende verklaring op.

Vogelbekdieren behoren tot de weinige eierleggende zoogdieren ter wereld, zijn de enige zoogdieren met een snavel en komen uitsluitend down under voor. "Als dit waar is, is het bijzonderder dan een alligator", aldus NH Natuur-verslaggever Stephan Roest bij het zien van de foto.

"Het is begonnen als grapje (van instructeurs, red.) dat we niet mogen zwemmen in de haven vanwege het vogelbekdier", vertelt instructeur Mira voor de camera van NH.

In het clubhuis van de vereniging waren ook nepwaarschuwingen voor het niet geheel onschuldige wezen opgehangen. "Niet zwemmen in het water i.v.m. een ontsnapte Pegasus", was daar op te lezen. Het zorgde voor wat 'angstige gezichtjes' bij kinderen die voor het eerst leerden surfen of zeilen.

Maar niet alleen kinderen trapten erin. "Het grapje is gaan rollen en heeft de ouders bereikt. En is door sommige ouders serieuzer opgepakt dan bedoeld was."