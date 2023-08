Hoornse Kermis in beeld: van attracties tot aardappel twisters

De jaarlijkse kermis in Hoorn is momenteel in volle gang, en het evenement barst van de activiteiten. Met optredens van artiesten zoals Marco Schuitemaker, bekend van zijn hit 'Engelbewaarder', Wolter Kroes en Django Wagner, begon de kermis met een muzikale knal. Onze verslaggever heeft het feestgedruis vastgelegd.