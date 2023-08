Blaricumse villabewoners klagen over krijsende kinderen in 'konijnenhokken' bij kinderdagverblijf

De klachten komen vooral van social media. Een aantal mensen aan de overkant van het water ervaart overlast van kinderen die buiten in de tuin liggen te slapen. In 'konijnenhokken', zoals een buurtbewoonster stelt.

Geklaag alom

Althans, de baby's zouden moeten slapen, maar volgens sommige buurtbewoners huilen en krijsen de kinderen aan een stuk door als ze buiten in hun hok liggen. Als klap op de vuurpijl zou de geluidsoverlast versterkt worden door 'schreeuwende leidsters'.

Ook klaagt iemand uit de buurt over de groene erfafscheiding die door het kinderdagverblijf is verwijderd en waar een 'lelijk' groen hekwerk voor in de plaats is gekomen. "Dit is niet het groen, zoals het als erfafscheiding bedoeld is", laat de klager weten.

Veiligheid eerst

Eerst over de heg. Jessica de Vink, directrice van Blooming, bevestigt dat de heg weg is gehaald en een hek ervoor in de plaats is gekomen. Maar met het drama wat zich afgelopen april in Huizen afspeelde in het achterhoofd, waarbij een kindje verdronk in nabijgelegen water, zegt De Vink dat het hek voor de veiligheid is geplaatst. Een groene heg zal weer geplaatst worden om het hek aan het oog te onttrekken.