Nog niemand aangehouden overval Hoornse supermarkt, politie krijgt enkele tips

Er is nog niemand aangehouden voor de gewapende overval op de Dekamarkt in Hoorn vorige week. Wel zijn er enkele tips binnengekomen, laat de politie weten.

Het is vorige week donderdagavond rond 21.00 uur, als de overvaller met een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt, de winkel binnendringt en geld eist. Hij maakt een nog onbekend geldbedrag buit en slaat op de vlucht op een zwarte damesfiets. Hiermee rijdt hij via de Astronautenweg in de richting van de Lambert Meliszweg. Met helikopter en politiehonden wordt er naar de man gezocht, tevergeefs.

Signalement

De politie komt de dag erna met een een signalement. Nog steeds wordt er gezocht naar de man tussen de 16 en 25 jaar. Hij droeg vorige week een zwarte jas, donkergekleurde spijkerbroek en een zwarte rugtas.

Op de vraag hoeveel geld er is buitgemaakt, geeft de politie geen reactie. Het onderzoek naar de overval wordt voortgezet.