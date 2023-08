Permanent negatief zwemadvies Dorregeest? Badgasten trekken zich er niets van aan

Mensen die op een stoeltje genieten van de zon, kinderen die in het zand kliederen of met veel gespetter in het water spelen. Het negatieve zwemadvies op zwemwater.nl lijkt niemand af te schrikken.

Voor de Dorregeestgangers blijkt de site dan ook niet leidend te zijn. Zij heben zo hun eigen manieren gevonden om het water te controleren. Eén van hen is Annemiek. "Ik ben niet zo van online", zegt Annemiek Schlüter. "Ik kwam hier vroeger al met mijn man om te surfen en heb geleerd om naar het water te kijken om de status te bepalen. Daarnaast begint het nu net pas weer warm te worden, dus dan weet je eigenlijk wel dat het veilig is."

"Als we gaan zwemmen zie je wel of er ook andere mensen in zitten en ik kijk gewoon naar hoe het eruit ziet"

Iris de la Cruz Batista kijkt vooral naar anderen om te bepalen of het water veilig is of niet. "Sinds anderhalf jaar houd ik helemaal geen nieuws meer in de gaten. Ik kreeg er stress van. Als we gaan zwemmen zie je wel of er ook andere mensen in zitten en ik kijk gewoon naar hoe het eruit ziet."

Toch durft niet iedereen op zijn ogen te vertrouwen. Kim van der Slikke houd de site netjes in de gaten. "Ik kijk wel of er blauwalg is of iets. Ik heb alleen vandaag niet gekeken, maar meestal doe ik het de avond van tevoren. Ik heb vier kinderen dus ik wil wel gewoon dat het veilig zwemmen is."