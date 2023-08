Paniek op de pont: man dreigt met mes richting passagiers, maar klep gaat niet open

Een 53-jarige man heeft vanmorgen vroeg reizigers en personeel van het GVB op de pont die van Amsterdam Centraal naar de Buiksloterweg in Noord ging bedreigd. Ook richtte hij vernielingen aan.

De politie werd rond 5.30 uur gealarmeerd. Naast de man, een 53-jarige Georgiër, waren er twee schippers en ongeveer twintig reizigers aan boord. Doordat de man de pont deels had gesloopt, ging de klep niet meer open. Reizigers klommen daarom over het hek heen en gingen ervandoor.

Stroomstootwapen

Agenten moesten ook over de klep klimmen, maar dan om de pont op te komen. Ze hebben de man aangehouden en dreigden daarbij met hun stroomstootwapen. Bij de man werd een mes aangetroffen.

"Uit onderzoek van het GVB is inmiddels gebleken dat kortsluiting, veroorzaakt door vernielingen, de oorzaak is geweest van het niet functioneren van de klep", laat de politie weten. "Camerabeelden van het incident zijn veiliggesteld en zullen door rechercheurs geanalyseerd worden."

Gevlucht

De Georgiër, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, is naar het politiebureau gebracht. Omdat de andere reizigers gevlucht waren, hebben agenten hen niet meer kunnen spreken. De politie vraagt de reizigers zich daarom te melden.