Frustratie van treinreizigers over NS-bussen tussen Weesp en Almere: chauffeurs kennen de weg niet

De NS erkent in een reactie de problemen en de klachten van de reizigers. "We hebben gezien dat er aanloopproblemen waren bij het opstarten van die busdienst. Dat zat hem in chauffeurs die nog onbekend waren op de weg en spitsdrukte. We hebben ook klachten ontvangen van reizigers die niet mee konden. Dat is heel vervelend. We zien wel dat het in de loop van de week steeds beter gaat. "

De werkzaamheden tussen Weesp en Almere Oostvaarders zijn morgen klaar.