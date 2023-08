Senna zakt op één tiende voor haar havo-examen en daagt Alkmaarse school voor de rechter

Een vader heeft namens zijn dochter vandaag in de rechtbank van Den Haag een kort geding aangespannen tegen scholengemeenschap Jan Arentsz uit Alkmaar. Dochter Senna is door een correctie van de tweede examinator op 0,1 punt gezakt voor haar eindexamen op de havo. Senna is van mening dat de school niet juist heeft gehandeld, waardoor ze nu zonder diploma zit. Dat terwijl ze eerder dit jaar is toegelaten tot een populaire hbo-opleiding. "Ik ben er doodziek van dat ik naar mijn mening onterecht op één tiende gezakt ben voor mijn examen."

Namens Senna heeft haar vader als wettelijke vertegenwoordiger een kort geding aangespannen tegen het Jan Arentsz in Alkmaar. Zijn dochter haalde op 0,1 punt haar havo-examen afgelopen juni niet. Senna kreeg van de eerste examinator een 5,5 voor haar examen maatschappijwetenschappen, waardoor ze net slaagde. De tweede beoordelaar verlaagde dit cijfer naar een 5,4, met als gevolg dat Senna op 0,1 punt zakte. En dat is onterecht, vinden vader en dochter. Volgens hen had de school een derde, onafhankelijke corrector moeten inschakelen. Via een kort geding proberen ze dit vandaag bij de rechtbank in Den Haag af te dwingen.

Geen discussie met 'leken'

In de rechtbank is woensdagmiddag het hele gezin aanwezig. Een goedlachse Senna zit rechts van haar vader, samen luisteren aandachtig naar het verhaal van de raadsman die namens de school het woord voert. Ze horen hem vertellen dat de scholengemeenschap het zeer betreurd dat Senna op 'één haar na' niet geslaagd is voor haar eindexamen. Toch is de school van mening dat ze naar de regels van het examenreglement heeft gehandeld. Bovendien weigert het in de rechtbank een discussie te voeren over de correctheid van examenantwoorden en wil het wegblijven van een inhoudelijke discussie met 'leken'. Vanaf de publieke tribune luisteren ook moeder en zusje aandachtig mee. Af en toe hoor je moeder cynisch gniffelen.

De school doet tot slot een voorstel om nogmaals met beide examinatoren rond de tafel te gaan, en inhoudelijk opnieuw naar het eindexamen te kijken.

'Extra zuur'

Daarna neemt de advocaat van Senna het woord. Hij noemt het geval 'schrijnend' en legt aan de rechter uit dat door 0,1 punt Senna haar droom in duigen lijkt te vallen. Zo is ze erg gemotiveerd om in september te beginnen aan de hbo-opleiding Forensisch Onderzoek. Zonder havo-diploma is het echter niet mogelijk om aan de opleiding van de Hogeschool van Amsterdam te starten. Het voelt voor haar extra zuur omdat ze eerder dat jaar met vlag en wimpel slaagde voor de toelating van de populaire opleiding, vertelt de advocaat.