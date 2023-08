Velsen wil kraakdojo slopen: "Ze hebben het liever leeg of gesloopt, dan dat wij trainen"

Het verborgen pandje in Velsen-Noord stond jarenlang leeg. Tot Wes Weststrate (20) het drie maanden geleden kraakte en omtoverde tot een sportzaaltje waar tientallen jongens trainen. Vanochtend kondigde de gemeente Velsen aan het pand vandaag nog te willen slopen. Vader Cor: "Ze hebben het liever leeg of gesloopt, dan dat wij er trainen. "

Afgelopen donderdag viel er bij Wes een brief van de gemeente op de mat: de kraakdojo (een dojo is een vechtsportzaal, red.) moet binnen een week weg zijn. Zo niet, dan moet hij vijfduizend euro boete betalen. Gek genoeg had hij wel twee weken om op de brief te reageren.

Snel daarna bleek het pandje van de gemeente te zijn, die ze eind juni een brief stuurde: de dojo moest opgedoekt worden en de gemeente zou er een ander slot op zetten. Daarna gebeurde niets, tot de brief van vorige week met de dreiging van een boete.

Ze hoopten zelfs dat de eigenaar zich snel zou melden, want de vechtsporters zouden graag huur betalen. Win-win, was de gedachte.

Wie dat precies waren, weet hij niet. Wijkagent Jerry Ramdayal was er toen niet bij, die had hij herkend. Vandaag is die er wel. Hij heeft er al voor gezorgd dat Cor, Wes en een stuk of vier andere mannen twee uur extra hebben gekregen om de boel op te ruimen. In die tijd moeten ze hun kraakdojo leeghalen en het bouwwerk dat ze ernaast aan het bouwen zijn slopen (zie foto's hieronder).

Wes baalt er nogal van. "Ik heb hier zo'n 8.000 euro in gestoken en train hier al drie maanden. En tweeënhalve week terug kwamen er nog mensen van de gemeente, boa's en later agenten om te zeggen dat we zo goed bezig waren."

Maar vanochtend, eerder dan in de brief aangekondigd, kwam al het volgende bericht van de gemeente: vanmiddag om 12 uur zouden ze er niet alleen uit moeten, het hele pand zou worden gesloopt.

Cor en trainer Jimmy denken dat hun slechte reputatie bij de gemeente ermee te maken heeft. "We worden gewoon weggetreiterd", vindt vader Cor. "Ik voorspel je: hier komt narigheid van. We houden veel jongens van de straat."

Of dat uitstel ook verleend gaat worden is op dit moment nog de vraag. "De burgemeester moet erover beslissen", zeggen de agenten. "We kunnen helaas geen garanties geven."

Update 16.10: De gemeente heeft inmiddels via een persbericht gereageerd.

"Om meerdere redenen willen en kunnen we dit gebruik niet toestaan. Het is onder meer in strijd met het bestemmingsplan (groen) en er is geen omgevingsvergunning. De veiligheid is ook een issue. De opstallen zijn in slechte staat en voldoen voor de sportschoolfunctie

ook niet aan de brandveiligheidseisen."

"We hebben meteen duidelijk gemaakt deze situatie niet te accepteren. We hebben

op meerdere manieren geprobeerd hen te bewegen het onrechtmatige gebruik van

ons eigendom op te geven. We hebben na telefoongesprekken en brieven,

waaronder een voornemen tot last onder dwangsom voor de onrechtmatig

aangebrachte aanbouw, ook de strafrechtelijke weg bewandeld door aangifte te doen

bij de politie."

"De opstallen waren vanwege de slechte staat waarin zij verkeerden niet meer geschikt voor een nieuwe functie. Ze stonden daarom al op de lijst om gesloopt te worden. Die sloop

wordt donderdagmiddag uitgevoerd. Dit om herhaling van lokaalvredebreuk te

voorkomen."

"We zijn als gemeente intensief bezig met initiatieven in Velsen-Noord. We

inventariseren op dit moment onder de noemer ‘Samen Gezellig in Velsen-Noord’

verbeter-ideeën van inwoners. De afgelopen maanden hebben vele Velsen-Noorders

ideeën aangedragen. Vanaf komend najaar werken we een deel hiervan met

inwoners uit.

Voorwaarde voor het ontplooien van initiatieven is uiteraard dat dit op een solide en

eerlijke basis gebeurt. Het zonder toestemming onrechtmatig in gebruik nemen van

panden van een andere eigenaar, in dit geval de gemeente, is dat overduidelijk niet.

Dat maakt dat het initiatief voor een ‘boksschool’ op deze wijze zowel onrechtmatig

als niet realistisch was."