Velsen sloopt kraakdojo vandaag: "Ze hebben het liever leeg of gesloopt, dan dat wij trainen"

Het verborgen pandje in Velsen-Noord stond jarenlang leeg. Tot Wes Weststrate (20) het drie maanden geleden kraakte en omtoverde tot een sportzaaltje waar tientallen jongens trainen. Vanochtend kondigde de gemeente Velsen aan het pand vandaag nog te willen slopen. Vader Cor: "Ze hebben het liever leeg of gesloopt, dan dat wij er trainen. "

Afgelopen donderdag viel er bij Wes een brief van de gemeente op de mat: de kraakdojo (een dojo is een vechtsportzaal, red.) moet binnen een week weg zijn. Zo niet, dan moet hij vijfduizend euro boete betalen. Gek genoeg had hij wel twee weken om op de brief te reageren.

Snel daarna bleek het pandje van de gemeente te zijn, die ze eind juni een brief stuurde: de dojo moest opgedoekt worden en de gemeente zou er een ander slot op zetten. Daarna gebeurde niets, tot de brief van vorige week met de dreiging van een boete.

Ze hoopten zelfs dat de eigenaar zich snel zou melden, want de vechtsporters zouden graag huur betalen. Win-win, was de gedachte.

Maar vanochtend, eerder dan in de brief aangekondigd, kwam al het volgende bericht van de gemeente: vanmiddag om 12 uur zouden ze er niet alleen uit moeten, het hele pand zou worden gesloopt.

Wes baalt er nogal van. "Ik heb hier zo'n 8.000 euro in gestoken en train hier al drie maanden. En tweeënhalve week terug kwamen er nog mensen van de gemeente, boa's en later agenten om te zeggen dat we zo goed bezig waren."

Wie dat precies waren, weet hij niet. Wijkagent Jerry Ramdayal was er toen niet bij, die had hij herkend. Vandaag is die er wel. Hij heeft er al voor gezorgd dat Cor, Wes en een stuk of vier andere mannen twee uur extra hebben gekregen om de boel op te ruimen. In die tijd moeten ze hun kraakdojo leeghalen en het bouwwerk dat ze ernaast aan het bouwen zijn slopen (zie foto's hieronder).

