Maurice Steijn spant kort geding aan tegen Pierre van Hooijdonk

Dat bevestigt de advocaat van Steijn aan AT5. Van Hooijdonk, sinds 2022 lid van de RvC bij NAC Breda, beschuldigde Steijn afgelopen zondag in het praatprogramma Studio Voetbal van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' toen hij coach was bij die club.

Steijn eiste daarop dat Van Hooijdonk zijn uitspraken rectificeert wilde daar uiterlijk vandaag om 12.00 uur bericht over krijgen. Dat is dus niet gebeurd.

De Parel van het Zuiden

Steijn was tussen 2020 en 2021 elf maanden trainer bij De Parel van het Zuiden. In die periode had Van Hooijdonk geen functie bij NAC. Wel was zijn zoon Sydney van Hooijdonk, toen spits van NAC, ontevreden over Steijn omdat hij in zijn ogen te weinig speeltijd kreeg.

Van Hooijdonk bleef zich in de jaren die volgden als analist kritisch uiten over de trainerskwaliteiten van Steijn. In februari noemde hij Steijn, toen trainer van het goed presterende Sparta Rotterdam, aan tafel van Studio Voetbal 'een zesje'. "Je kan in de voetballerij ook succes hebben als je als trainer gewoon goede spelers hebt", aldus de oud-international In Studio Voetbal.