Even terug in de tijd: voor één keer in Westfriese klederdracht naar de kerk

Wie komende donderdag nietsvermoedend de Grote Kerk in Schagen binnenstapt, zal denken dat-ie in een tijdmachine in gestapt: in klederdracht en in het Westfries wordt een kerkdienst gehouden. De reden is het 70-jarig bestaan van de Westfriese Folklore in Schagen. De Westfriese schrijfster en dominee Ina Broekhuizen-Slot leidt de dienst.

Het wordt een oecumenische dienst waarbij ook de pastors Eduard Moltzer en Ivan Garcia Ferman zijn uitgenodigd. Pieter Rynja is organist en Klaasjan Bak uit Valkoog doet de schriftlezing. De dienst begint om 12.45 uur, na de wekelijkse optocht van de Westfriese Folklore (in Westfriese klederdracht en op paardenkarren) door de stad. Hij duurt een uur.

"In principe is het een reguliere kerkdienst", vertelt John Duiven van de Westfriese Folklore, "maar alles gebeurt in het dialect van de Westfriese taal. Gezang, preken."

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen in originele Westfriese kledij de dienst bijwonen, maar uiteraard is iedereen welkom. Ook in burgerkleding. Er hoeft geen kaartje worden gekocht. En wie graag in originele kleding in de kerk wil zitten, kan kleding huren bij de kledinguitleen van de Folkore in het rijtuigmuseum aan het Loet te Schagen.

Enorme stoet

De Westfriese Folklore is in 1953 opgezet. Wekelijks lopen er tussen de 300 en 400 mensen mee met de optocht van een twintigtal rijtuigen met paarden. "Dat is een enorme stoet", zegt Duiven. "Ze lopen tien donderdagen in de zomermaanden mee. Als het weer meezit, komt er veel publiek op af. Laatst stonden er rond de 10.000 mensen langs de route."