Vermist meisje (12) uit Grootebroek weer terecht

Het 12-jarige meisje uit Grootebroek dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Dat bevestigt de moeder van het kind aan NH. Eerder vandaag deed ze een noodkreet omdat ze bang was dat haar dochter in handen was van loverboys.

Het meisje vertrok gistermiddag rond 11.30 uur naar de brillenwinkel in Grootebroek, maar kwam daar nooit aan. Haar moeders pinpas nam ze mee en kocht daarmee een treinkaartje naar Amsterdam Centraal, zo vertelde haar moeder. "Ze kwam aan op spoor 4B en ze is daar gezien met een jongen." Deels om die reden liet de moeder weten dat ze bang was dat haar dochter in handen was van loverboys.

Sinds vanmiddag had de politie haar naam, foto en signalement verspreid met daarbij een oproep om uit te kijken naar de 12-jarige. De berichtgeving hierover werd op social media veel gedeeld.

Halverwege de avond bevestigde de moeder van het kind dat haar dochter weer terecht was. Een bekende van de familie zou haar hebben gezien en weer hebben thuisgebracht. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.