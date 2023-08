12-jarige Caitlyn uit Grootebroek vermist: moeder bang dat ze in handen loverboys is

De 12-jarige Caitlyn uit Grootebroek is sinds gistermiddag vermist. Haar moeder Tina Abbekerk slaakt een noodkreet en is doodsbang dat haar dochter in handen is van loverboys. "Ik kreeg vanmiddag telefoon van iemand die haar heeft gezien op Amsterdam Centraal. Hij hing op toen ik vroeg of mijn dochter bij hem is."

Caitlyn vertrok gistermiddag rond 11.30 uur naar de brillenwinkel in Grootebroek, maar kwam daar nooit aan. Haar moeders pinpas nam ze mee en kocht daarmee een treinkaartje naar Amsterdam Centraal, zo vertelt haar moeder. "Ze kwam aan op spoor 4B en ze is daar gezien met een jongen. De politie zoekt nu camerabeelden waarop ze de trein uitstapt en door wie ze daar wordt opgevangen."

"Elke seconde telt", schrijft Tina in een oproep op Facebook. Aan het begin van de middag krijgt ze een opmerkelijk telefoontje, van een man die slecht Nederlands spreekt. "Hij zei dat hij mijn dochter had gezien en dat ze heel verdrietig was. Toen ik zei: 'Volgens mij ben jij degene die mijn dochter heeft...', hing hij op."

Hele nacht niet geslapen

Er is grote haast geboden bij het vinden van Caitlyn, benadrukt haar moeder. "Ze is autistisch en heeft ADHD. Ook heeft ze haar medicijnen nodig voor haar longproblemen." Ze probeert iedereen op te trommelen om haar dochter terug te krijgen. "Ik ben doodzenuwachtig en bang om mijn dochter kwijt te raken. Ik heb de hele nacht niet geslapen."

Haar man is deze middag op Amsterdam Centraal om te flyeren. "Er is een grote kans dat ze daar nu niet meer is, maar we doen er alles aan haar te vinden." Zowel gisteren als vandaag is er intensief contact met de politie.

De politie geeft aan druk bezig te zijn met het onderzoek en roept op om uit te kijken naar haar. Ze is te herkennen aan een bruine coltrui, crèmekleurig rokje, witte sportschoenen en schoudertasje.