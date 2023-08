Iedereen kende Wastora: hoe twee Zaanse broers een miljoenenbedrijf opzetten

Share to Nextdoor

De naam Wastora roept nog steeds warme gevoelens op in de Zaanstreek. De gebroeders Molenaar richtten de winkel, vooral bekend van goedkope wasmachines, stofzuigers en radio's op in 1953. Dat leidde tot een ongekend succes, met files in de stad tot gevolg. Een grote brand maakte dertig jaar geleden een einde aan de zaak. Bekijk hieronder het eerste deel van het drieluik: Wastora, imperium aan de Zaan.

Eerste aflevering Wastora, imperium aan de Zaan - NH Nieuws

Liever op NH TV kijken? De afleveringen zijn te zien van maandag 21 tot en met woensdag 23 augustus bij NH TV, elke dag om 17.10 uur en daarna elk half uur. Ze zijn ook op onze Youtubepagina te bekijken.

Na de oorlog was er behoefte aan alles wat een stekker had. De broers en oprichters Klaas en Cees Molenaar hadden van jonge leeftijd al een goed zakeninstinct. Ze voelden goed aan dat de tijden veranderden en speelden daar op in. Wasmachines, stofzuigers en radio's. De samengestelde naam Wastora groeide in veertig jaar uit tot een begrip in de Zaanstreek, maar ook ver daarbuiten. De winkel werd zo populair dat het leidde tot ongekende taferelen. Busladingen vol huisvrouwen kwamen uit Twente of Den Helder naar de Zaanse Westzijde om inkopen te doen. Op zaterdagen moesten er zelfs verkeersregelaars aan te pas komen op de Westzijde. Tekst loopt door onder de foto's.

Luchtfoto uit 1979 van de Westzijde in Zaandam Gemeentearchief Zaanstad/Henk van der Zee

Gezicht op de Westzijde, datum onbekend Gemeentearchief Zaanstad

De platenafdeling bij Wastora Collectie Klaas Molenaar jr.

Het parkeerterrein bij Wastora aan de Behouden Haven Gemeentearchief Zaanstad

De inrit van het parkeerterrein van Wastora Gemeentearchief Zaanstad

Vanaf 1972 volgden er uitbreidingen. De Molenaars breidden uit door panden rond de oorspronkelijke vestiging op te kopen. Door de jaren heen groeide de winkel van zestig tot 12.000 vierkante meter. Ook in andere delen van het land kwamen Wastora-vestigingen: in Zwolle en Utrecht bijvoorbeeld, maar ook op locaties dichter bij huis zoals Haarlem en Alkmaar. Tekst loopt door onder de foto.

De vestiging van Wastora in Alkmaar - Collectie Klaas Molenaar jr.

De broers toonden lef en namen veel risico's. Eén van de ingrediënten voor het succes van de winkel waren de lage prijzen. Om die te kunnen bieden kochten de broers Molenaar groot in. Na eerdere successen met de BICO-wasmachine en transistorradio's uit Japan moest de volgende klapper uit Italië komen. De broers kochten 100.000 Zanussi-koelkasten. "Nou, dat was een enorme gok", zegt Klaas Molenaar jr., de zoon van Cees en neef van Klaas Molenaar en oud-directeur van de Molenaar Holding. "De pech was alleen dat het ongeveer het koudste voorjaar sinds jaren was toen. En de zomer wilde ook maar niet beginnen." Tekst loopt door onder de foto.

Koelkasten in de Wastorawinkel aan de Westzijde in Zaandam - Collectie Klaas Molenaar jr.

De druk liep op en de bank begon al te bellen. "Tot er een enorme hittegolf aankwam. En toen was het uitdelen geblazen. Niemand had koelkasten, maar wij hadden er 100.000. Daar is het kapitaal verdiend om verder te komen. Je moet af en toe een beetje geluk hebben en dat hebben ze hier zeker gehad." Bekijk bovenaan dit artikel de eerste aflevering van het drieluik 'Wastora, imperium aan de Zaan'. Morgen volgt de tweede, met daarin aandacht voor de band tussen Wastora en AZ '67.

