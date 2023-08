Texelse loco-burgemeester: Hans Klok lapt regels aan de laars en geeft overlast

De gemeente Texel vindt het leuk dat Hans Klok naar Texel komt. Maar daar horen volgens wethouder en eerste loco-burgemeester Cees Hooijschuur wel regels en afspraken bij. De wethouder laat zich niet positief uit over de organisatie Hans Klok & Friends. De 'soap' rond de vergunningverlening en dwangsom is inmiddels ook opgepakt door de landelijke media. "Er is geen televisiezender die het vanavond niet in hun programma heeft", zegt producent Rene Duursma.

De gemeente Texel heeft naar aanleiding van vragen van NH Nieuws alsnog een persbericht doen uitgaan over de verwikkelingen rond de opbouw en voorstellingen van het circus van goochelaar Hans Klok. Daarin laat wethouder Hooijschuur in niet mis te verstane wijze blijken dat de gemeente niet zo blij is met alles zoals het is gegaan. De gemeente kreeg een melding van buurtbewoners dat er al caravans en units werden geplaatst. Volgens de gemeente was dat drie dagen eerder dan de datum waarvoor een vergunning was verleend. Daarop heeft de gemeente een dwangsom van 10.000 euro opgelegd.

Ook bij de organisatie van Hans Klok was er het gevoel dat zij niet met open armen werden ontvangen. Producent Rene Duursma vroeg zes weken voor de aanvang van het circus aan de gemeente of zij nog welkom waren, omdat alles zo stroef liep.

"Het blijft een zeer moeizaam traject met deze organisatie", zegt Hooijschuur. "Het vergunningentraject verliep ook al niet soepel. Ze waren steeds te laat met het aanleveren van de juiste stukken en technische rapporten waaruit blijkt dat het publiek en de mensen die daar werken veilig in de tent konden zijn. Als er iets mis gaat, is de gemeente verantwoordelijk. De vergunning moest wel compleet zijn om de veiligheid te kunnen garanderen."

De gemeente is faciliterend voor vergunningen. Maar wethouder Hooijschuur heeft wel een nare smaak in de mond. "Nu krijgen we dit weer", zegt hij in het persbericht. "We vinden het natuurlijk leuk dat Hans Klok naar Texel komt. We willen zeker een bruisend Texel met evenementen voor iedereen. Maar daar horen wel regels en afspraken bij."

En die afspraken worden volgens de loco-burgemeester niet opgevolgd. "We hebben ook rekening te houden met omwonenden. Die hebben aangegeven niet te zitten wachten op een evenement op deze plek. Te druk en te grote belasting voor het terrein."

Bijzonder, omdat de ijsbaan juist door de gemeente als locatie werd voorgesteld, aldus de organisatie van Hans Klok. Op de evenementenkalender van Texel was het circus oorspronkelijk gepland op een terrein aan de Hallerweg. Die locatie bleek achteraf niet geschikt.

Regels aan laars lappen

"Dat deze organisatie dan toch drie dagen eerder dan de gevraagde en verleende datum al begint met de opbouw, betekent dat ze de regels een hun laars lappen", zegt Hooijschuur. "En ook nog eens drie dagen extra overlast voor de omwonenden bezorgen. Dat konden we niet zomaar over ons heen laten gaan. Vandaar dat we tot genoemde acties waren overgegaan."

Cees Hooijschuur is als eerste loco-burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving, omdat waarnemend burgemeester Rob van der Zwaag op vakantie is.