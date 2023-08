Onderzoek dodelijk ongeluk Blokker nog niet afgerond

Het ongeluk gebeurde op woensdag 9 augustus in een 30-kilometerzone, vlak voor de Sint Jozefschool en de nabijgelegen seniorenwoningen. Een bestelbus schepte een fietser, een 68-jarige man uit Hoorn, en schoof daarna nog 100 meter over de straat voordat de bus op z'n zijkant tot stilstand kwam.

De man overleed ter plekke. De bestuurder van de bestelbus, een 35-jarige man uit de gemeente Drechterland, werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het momenteel met hem gaat en of hij nog in het ziekenhuis ligt.

Bloemen bij plek ongeval

Hoewel de container, die door het ongeval beschadigd werd, inmiddels is vervangen, zijn de sporen van het fatale ongeluk nog altijd zichtbaar. Net voorbij de container liggen bloemen langs de Westerblokker, en in de struiken liggen nog brokstukken van de bestelbus die bij het ongeluk betrokken was. Ze markeren de plek waar een 68-jarige man uit Hoorn vorige week woensdag om het leven kwam.

Omstanders hebben het ongeluk zien of horen gebeuren. Zij schoten te hulp, net als een paar omwonenden. "Ik zat in de voortuin te puzzelen, onder het afdakje. Het ging allemaal zo snel. Ik hoorde het blik van de bus over de weg krassen, je wist direct dat het niet goed was", vertelde een oudere dame eerder tegen NH.

Ook bij de bewoners van de nabijgelegen seniorenwoningen zat de schrik er goed in. Frans Bothe, wiens moeder op de hoek van de straat woont waar het ongeluk is gebeurd, laat aan NH weten dat Slachtofferhulp afgelopen maandag in het complex is langsgeweest. "Het heeft een flinke impact gemaakt", vertelt hij. "Met mijn moeder gaat het gelukkig goed, ze is van de schrik bekomen."

