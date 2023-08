Zorgen om kwaliteit van Gooise kinderdagverblijven: peroneelstekort voornaamste reden

Voor één op de vijf Gooise dagverblijven zijn er serieus reden tot zorgen of zelfs grote zorgen over de kwaliteit. Ze presteren onder de maat, zo blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Volgens de regionale GGD komt het vooral door personeelstekort dat er niet aan wet- en regelgeving voldaan kan worden en opvanglocaties daardoor een oranje of rood vlaggetje achter hun naam hebben staan.

Het Algemeen Dagblad startte het onderzoek na een aantal ernstige incidenten op de kinderopvang, zoals de dood het jongetje dat verdronk in een sloot vlakbij ’t Kraaltje in Huizen.

Onze regio telt 233 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Van dit aantal zijn dit jaar 134 locaties door de GGD bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Nu blijkt dus dat bij een vijfde van de locaties zorgen bestaat over de kwaliteit.

Oranje of rood

Voor opvanglocaties in Nederland worden risicoprofielen opgesteld. Als een opvang een oranje risicoprofiel krijgt, gaat het om lichte of milde zorg. Als een locatie een rood risicoprofiel krijgt dan zijn de zorgen wel serieus. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet kunnen voldoen aan wet- of regelgeving omtrent kinderopvang.

De GGD noemt personeelskrapte de voornaamste oorzaak van de stijging van risicoprofielen. Irma Laméris, woordvoerder van de GGD Gooi en Vechtstreek zegt: "Het gaat om zorgen die voortkomen uit personeelskrapte of het niet werken volgens het beleid van de houder."

Toezicht

De GGD heeft slechts een toezichthoudende rol: na een inspectie van een locatie wordt een rapport gemaakt, wat in het openbare register kinderopvang terecht komt. Dit rapport gaat dan ook naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de handhaving. Onderdeel daarvan kan zijn dat de gemeente de GGD de opdracht geeft om de locatie nogmaals te bezoeken en opnieuw te bekijken of de overtredingen nog gemaakt worden.

De GGD constateert dat het personeelstekort de voornaamste reden is dat opvanglocaties niet best presteren. Ook in het Gooi zijn er te weinig nieuwe medewerkers te vinden.