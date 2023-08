A9 bij knooppunt Raasdorp dicht vanwege schade aan verkeersportaal: file en omleiding

De A9 richting Amstelveen is gedeeltelijk afgesloten omdat een verkeersportaal beschadigd is. Uit voorzorg wordt verkeer al vanaf Uitgeest omgeleid.

Dat meldt Rijkswaterstaat op X (voormalig Twitter). Het beschadigde verkeersportaal, met daarin matrixborden om de maximumsnelheid aan te geven, staat bij knoopunt Raasdorp. Daar staat het verkeer over een afstand van ruim vijf kilometer vast. De file begint bij knooppunt Velsen.

Hoe lang het gaat duren voordat het verkeersportaal is hersteld, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat leidt verkeer daarom al vanaf de afrit Uitgeest om via de N8, A8, A10 en A4.