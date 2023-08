Toch geen late night snack: dronken vrouw vliegt uit de bocht bij McDrive Hoofddorp

Bij de McDonalds in Hoofddorp ging het vannacht helemaal fout. Een bestuurder, vermoedelijk met het water al in de mond, vloog vlak voor de McDrive uit de bocht. Na controle van de politie bleek ze ook nog eens een slok op te hebben.

Iets na middernacht ging het mis bij de McDonalds aan de Vuursteen in Hoofddorp, bevestigt de politie.

Tussen de praatpaal voor het plaatsen van de bestelling en het afhaalloket raakte de auto het hekwerk van een naastgelegen hotel en kantelde. Het zou kunnen dat de vrouw haast had en daarom iets te hard op het gas trapte, want de McDonalds sluit hier om één uur 's nachts.

De vrouw moest haar voertuig uiteindelijk via de kofferbak verlaten. Ze bleef ongedeerd, maar na een controle van de politie bleek wel dat ze gedronken had. Daarop is de vrouw aangehouden en, zonder happy meal, meegenomen naar het bureau. Een berger heeft de auto in de loop van de nacht opgehaald.