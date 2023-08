Man overleden bij aanrijding op spoorwegovergang in Overveen

Bij een ongeluk op de spoorwegovergang op de Bloemendaalseweg in Overveen is dinsdagavond een man om het leven gekomen. Hij is in aanraking gekomen met een passerende trein.

De man was met de fiets. Of hij op de fiets zat of die aan de hand had bij het oversteken, is bij de politie niet bekend. Door het ongeluk reden er tot middernacht geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. De NS zette bussen in.