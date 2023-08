Vanaf vrijdag 'broeierig warm' met kans op onweer

De temperaturen in de stad zullen de komende dagen nog iets stijgen. Vanaf vrijdag wordt het 'broeierig warm'.

Ook is er kans op een lokale felle onweersbui, meldt Weeronline. "In het noordwesten zijn temperaturen van 25-30 graden het meest waarschijnlijk. Vaak schijnt de zon uitbundig, maar de botsing van luchtsoorten kan soms uitmonden in lokale stevige onweersbuien."

Vanaf halverwege volgende week is de broeierigheid voorbij en zal het 'normaal hollands zomerweer' zijn. Dat geldt ook voor eind augustus, dan verwacht de weersite dat het niet veel warmer dan 22 graden zal zijn. De verwachtingen voor september zijn nog onzeker, maar wisselvallig weer en temperaturen rond de 20 graden lijken nu waarschijnlijk.