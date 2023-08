Halsema niet, maar dochter kapitein Westerling wel bij Indië-herdenking: "We zijn gecanceld"

"Het is geen Westerling-herdenking, het is een herdenking waar mensen die gered zijn door meneer Westerling hun verhaal kwijt kunnen", zegt Peggy Stein, voorzitter van het Indisch Platform 2.0 na afloop van de twee uur durende ceremonie.

De stoel van de burgemeester bleef dus leeg. "We kunnen hardop zeggen dat deze kranslegging vanuit de gemeente is gecanceld", concludeert Stein op het podium.

Er kwam nogal wat los toen burgemeester Halsema vorige week aankondigde toch niet te komen, omdat ze niet aanwezig wilde zijn bij een rehabilitatie van Westerling. "Een oud-strijder van de KNIL die onder meer leidinggaf aan massa-executies van Indonesiërs", aldus de burgemeester op Instagram. "Een zeer ongepaste en pijnlijke keuze op een dag dat we alle slachtoffers herdenken."

Stein is er nog steeds verbolgen over. "Wij zíjn inclusief, wij herdenken alle slachtoffers", herhaalt ze meerdere malen. Uit protest laat de organisatie een bloemenkranshouder leeg, degene waar de krans van de gemeente Amsterdam had moeten hangen.



Palmyra Westerling spreekt uiteindelijk gewoon toch en de 92-jarige Christina van den Hemel bedankt haar op het podium omdat de troepen van haar vader haar als klein kind redde uit Bandung.