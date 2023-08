Pjotr en Anne uit Bergen raakten bijna alles kwijt in verwoestende bosbrand Portugal

Vijf jaar geleden vertrokken Pjotr en Anne uit Bergen naar de Portugese Algarve om hun droom te verwezenlijken. Ze kochten 18 hectare grond waarop ze niet alleen de biodiversiteit hoopten te vergroten, maar ook gasten ontvingen. Die droom werd werkelijkheid, tot een vernietigende bosbrand hun perceel vorige week voor een groot deel in de as legde.

"Eerst was de brand in het gebied om ons heen, maar toen kwam het ineens heel snel onze kant op. Zondagnacht leek het geblust te zijn, maar maandagnacht zagen we een klein rookpuimpje. Door de wind greep het om zich heen met een snelheid waar je bang van wordt. We hebben de brandslang op ons huis gezet en zijn snel weggegaan. Binnen twee uur was alles verbrand", vertelt Pjotr op NH Radio.

Dankzij de brandslang bleef het woonhuis van de twee gespaard. Twee caravans, een camper, kampeerkeuken en een schuur met gereedschap gingen in vlammen op. Ook het aangelegde irrigatiesysteem en de bomenkwekerij overleefden de brand niet.

Doordat hun woonhuis onaangetast bleef, vreest het stel dat ze niks van de verzekering zullen krijgen. Ze zijn daarom een crowdfundingsactie gestart. Met het geld willen ze dertigduizend bomen aanplanten.

Herbebossing

"Nu we alles kwijt zijn, moeten we opnieuw opbouwen. We kunnen niet alles herbouwen wat we hadden, maar wel de basis zoals de waterinfrastructuur en de elektra. De bomen willen we voor het najaar planten. Daarna erodeert namelijk alles. De herbebossing willen we uitvoeren met vijftig vrijwilligers", aldus Pjotr.

Ook willen ze zich verdiepen in hoe ze in de toekomst bosbranden kunnen voorkomen, door bijvoorbeeld het grondwaterpeil omhoog te brengen. "Dan moet je vooral denken aan het maken van geulen en meren zodat water de grond in kan trekken en niet wegspoelt."

De twee hopen in oktober met de herplanting te kunnen beginnen.