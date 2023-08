Haarlem rekent op een zonnige editie van Jazz & More, maar ook kans op onweer

Het is onmiskenbaar. Haarlem Jazz & More kondigt zich aan. Twee dagen voor het begin wordt rond de Sint Bavokerk hard gewerkt om de podia op tijd klaar te krijgen.

Had Haarlem Culinair twee weken geleden op dezelfde plek nog last van regen, voor komend weekeinde zijn de weersvoorspellingen gunstig, al moet op zaterdag ook rekening worden gehouden met onweer. Er zijn traditoneel optredens op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Oude Groenmarkt.

Vergunning

Het was dit jaar lang onzeker of het evenement zou doorgaan. Er waren problemen met de vergunningaanvraag. Maar het is een feit, donderdag om 18.00 uur trapt Bob's Jazz Jam af op de Grote Markt. Op hetzelfde moment betreedt Ben Reel het podium op de Oude Groenmarkt. 'De Ierse Bruce Springsteen met de stem van Roy Orbison' heeft concurrentie van DJ Alpa op het Klokhuisplein.

Haarlem Jazz & More begint donderdag en wordt zondagochtend om 10.00 uur afgesloten met een jazzdienst in de Bavokerk.