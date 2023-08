Overlijden van Edwins moeder wordt zoektocht naar geschiedenis van kunstenaar Nic de Jong

Als zijn moeder drie weken geleden komt te overlijden, stuit Edwin de Jong (53) plotseling op een foto van Nic de Jong, de broer van zijn opa. De foto waarop de man schilderend te zien is, brengt iets bij Edwin teweeg. Geïnspireerd door de vondst besluit hij een zoektocht te starten om meer over hem te weten te komen. Via een Facebookberichtje brengt hij het onder de aandacht en nu, drie weken verder, druppelen de schilderijen, foto’s en informatie langzamerhand binnen, die geleidelijk de levende geschiedenis van de Heemskerkse schilder Nic de Jong onthullen.

De zoektocht van Edwin, tegenwoordig woonachtig in Hoorn, begon onverwacht: "Ik was bezig met het opruimen van spullen bij mijn moeder en stuitte op een foto van Nic terwijl hij aan het schilderen was op een schildersezel", vertelt Edwin. "Op een Facebookpagina en bij de Historische Kring Heemskerk verscheen ook een stukje over Nic de Jong. Er stond dat hij huisschilder was, saxofoon speler en dat hij in de bioscoop de muziek onder de stomme film speelde."

Nic de Jong, afkomstig uit een Heemskerkse tuindersfamilie, sloeg in tegenstelling tot zijn broers als enige een alternatieve richting in, iets dat Edwin interesseert. "Hij is in eerste instantie ook tuinder geweest, maar dat bleek niks voor hem te zijn en dus heeft hij een andere keuze gemaakt. Hij was kunstschilder en zelfstandige onderhoudsschilder en ik ben ook een zelfstandige onderhoudsschilder, dus dat sprak me wel aan. Ik wist niet dat er honderd jaar geleden ook een schildersbedrijf De Jong bestond."

Hij is momenteel bezig met het leggen van connecties: "Alle broers en zussen zijn natuurlijk overleden. Zijn jongste zus heeft het langst geleefd, maar de kinderen ken ik niet. Ik probeer nu met hen in contact te komen, zodat ik het plaatje compleet kan maken. Ze zullen waarschijnlijk nog wel enkele werken hebben."

Met enthousiasme besluit Edwin meer te ontdekken over de geschiedenis en het oeuvre van Nic de Jong: "Ik vind het gewoon leuk om te zien hoe hij rond 1925 in Heemskerk met een schildersezel, zijn hoedje en zijn pak tekeningen heeft zitten maken van dorpsgezichten, kastelen en kerken", vertelt Edwin.

Edwin vindt niet alleen werken terug bij familieleden, maar ook bij gemiddelde inwoners van Heemskerk. "Ik krijg heel veel berichtjes van mensen die zeggen dat ze geen familie zijn, maar wel een werk van Nic de Jong aan de muur hebben hangen. Deze mensen wilden vroeger misschien niet per se een werk van Nic de Jong, maar ze wilden wel graag een mooie tekening van bijvoorbeeld Assumburg of Kasteel Marquette in hun huis hebben hangen. Dat vind ik natuurlijk geweldig."

"Voor mij draait het vooral om het leren kennen van wie zij waren en wat hij heeft gecreëerd. Zo kan ik al die dorpsgezichten, bloemen en andere werken aan de muur hangen. Ik ben nu al verbaasd over de hoeveelheid materiaal die binnenkomt. Ik vraag me af of zijn werken werden verkocht of tentoongesteld? Daar ben ik nu volop mee bezig."

Het doel van Edwins zoektocht is duidelijk: "Ik wil niet alleen de werken vinden, maar ook de bijbehorende verhalen. Ik wil ontdekken wat hij allemaal heeft gemaakt, inclusief zijn bloemen- en portretschilderijen. Ook ben ik nieuwsgierig naar hoe zijn broers en zussen waren, en wie die ene broer was die hem binnen het schildersbedrijf heeft geholpen."

Edwin hoopt snel weer wat stappen verder te komen in zijn zoektocht. "Binnenkort heb ik een afspraak met de dochter van zijn zus Nellie en een andere dochter. Eén van hen had een foto waarop hij samen met een andere broer een gebouw aan het schilderen was. Het is echt zo'n oude foto waarop je twee mannen in overalls met alpinopetten trots ziet staan. Die foto wil ik graag origineel bemachtigen, misschien om ooit als behang in mijn kantoor te gebruiken."

Wie een werk van Nic de Jong heeft hangen of informatie over de kunstenaar heeft, kan Edwin een e-mail sturen via [email protected].