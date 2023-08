Even geen stampende beats tijdens de kermis in Hoorn: "Een verademing"

Het reuzenrad draait dinsdagmiddag in haast serene rust haar rondjes op de Vale Hen in Hoorn. Tijdens de prikkelarme uurtjes van de kermis zijn de geen stampende beats en flikkerende lichtjes naar de achtergrond verdreven. "Dit is genieten!"

Zojuist heeft hij Simon (16) uit Voorhout getrakteerd op een gratis privérondje in de Toxic. Niet te snel, want dan vindt hij het eng. Simon is met zijn ouders speciaal uit Voorhout naar Hoorn gekomen, om de prikkelarme kermis mee te maken.

Kermisexploitanten zorgen er zo veel mogelijk voor dat de lampjes zo min mogelijk knipperen, de attracties niet op volle snelheid draaien en de volumes minder hard zijn. Exploitant Niek Moonen zit voor zijn attractie, de Toxic. "Het is wel lekker rustig", zegt hij lachend. "Je ziet dat de mensen genieten. Het is een mooie kans voor de bezoekers om hier rustig te lopen en toch naar de kermis te komen."

Nicole Nederlof uit Hoorn kijkt naar de twee jongste kinderen van het gezin en geniet. Ze is bewust op dinsdagmiddag naar de kermis gekomen. "Dit is voor mij een verademing en de enige manier om naar de kermis toe te gaan. Ik kamp al anderhalf jaar met long covid-klachten en heb snel last van van teveel prikkels." Ze kijkt naar de twee jongste kinderen van het gezin, die lachend hun rondjes draaien in een kopje. "De twee oudste draaien verderop hun rondjes. Dit is genieten. Fijn dat het op deze manier kan."

"Dit is een prachtig alternatief, in een gemoedelijke sfeer"

Hij kampt met een fysieke en verstandelijke beperking, maar is idolaat van kermissen. "Bij ons in Voorhout was een keer een prikkelvrije middag", zegt zijn vader Henk van Gerven. "Dat is heel goed bevallen. Hij kijkt hier zó naar uit, daar kunnen wij als ouders geen 'nee' tegen zeggen. Dit is een prachtig alternatief, in een gemoedelijke sfeer. Simon vindt het in ieder geval geweldig."

En ook Nicole vervolgt met haar gezin haar ronde over de Hoornse kermis. "Normaal gesproken was ik het waarschijnlijk na een kwartier al zat geweest. We lopen nu nog een stukje tot voor mij de grens is bereikt om naar huis te gaan. Dat zal nu een stuk langer duren, dan op een normale kermis."