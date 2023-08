Eindelijk zomerweer: deze Gooise waterattracties wachten met smart op de zon

We hebben er lang op moeten wachten, maar er komt eindelijk mooi zomerweer aan. Tenminste, als we de voorspellingen mogen geloven. Het aankomende mooie weer is een grote opluchting voor Gooise waterattracties zoals het Huizer zwembad Sijsjesberg, want daar merken ze maar al te goed dat ze zomer nog erg tegenvalt. Er moesten daardoor zelfs al medewerkers naar huis worden gestuurd.

"De meeste zwembaden zijn genoodzaakt om te sluiten, maar wij blijven open. We wijken daar niet vanaf", zegt Daniel Wichers manager van zwembad de Sijsjesberg in Huizen standvastig. "Het zwembad is, ironisch genoeg, verwarmd dus draait nu juist op volle toeren om het water warm te houden. We zijn daardoor wel genoodzaakt om minder personeel in te zetten, zodat de kosten laag blijven anders moeten we bijleggen."

Nu staat de Nederlandse zomer niet bekend als de meest zonnige, maar volgens Daniel is het weer dit jaar echt in de war. "Normaal valt er wel redelijk te plannen op het weer. Nu merk ik dat het lastig is om een juiste planning te maken. In zo'n kort seizoen hoor je te kunnen genieten."

Creatief door verveling

Naast de Sijsjesberg, behoort een dagje verkoeling op de Loosdrechtse Plassen bij een echte Gooise zomer. Dat valt met een hoop regen ook tegen, zou je denken.

Een medewerker van watersportverhuur Sup in Loosdrecht laat weten helemaal niet zo ontevreden te zijn: "Het ene jaar is het beter dan het andere jaar. Watersport is nou eenmaal weersafhankelijk, je moet een beetje geluk hebben. De maand juni was beter dan normaal, juli minder. We zijn nu halverwege augustus en aankomende weken wordt goed weer verwacht. In september kunnen we ook nog mooie weken verwachten. Ik denk dat we over het algemeen nog ruim voldoende scoren hoor."

Ook Daniel ziet het toch ook positief in: "Je wordt creatief van verveling, dus zijn we meer gaan uittesten met sociale media. We zijn nu veel meer bezig met content op Tiktok en Instagram, dit zorgt toch nog voor groei van interactie met de bezoekers."