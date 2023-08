Bewoners Smedestraat en Lange Wijngaardsteeg willen af van vrije sluitingstijden

"Het is alsof je dag in, dag uit op een evenemententerrein woont." Een groep van acht omwonenden van dé uitgaansstraat in hartje Haarlem wil af van de proef met vrije sluitingstijden voor de horeca in de Smedestraat. Ze vrezen dat de overlast die ze ervaren van het uitgaanspubliek alleen maar erger wordt.

De acht bewoners van de Smedestraat en de Lange Wijngaardstraat stonden vandaag voor de voorzieningenrechter in Haarlem. Eerder dienden ze al een bezwaarschrift tegen het verlenen van de voorlopige vergunningen in bij de gemeente Haarlem. Nu eisen ze van de rechter dat die vergunningen geschrapt worden tot er een uitspraak is in de bezwaarprocedure.

De tegenpartij in de zaak zijn de gemeente Haarlem en vijf horeca-ondernemers uit de straat: de uitbaters van feestcafé Bugsy's, muziekcafé Stiels, bar Wigbolt, café Du Theatre en latin & danscafé Kokonoches. Als de omwonenden gelijk krijgen, moeten die ondernemers weer terug naar hun vorige vergunning met vastgestelde sluitingstijden.

Geluidsoverlast

De raadsman van de omwonenden werd vergezeld door een geluidsexpert, die meerdere metingen deed in de omgevingen van de horecagelegenheden. Hij hield de rechter voor dat er tussen 02.00 en 04.30 uur 's nachts een gemiddeld geluidsniveau van 65 tot 70 decibel werd gemeten, met uitschieters tot wel 90 dB.

De herrie komt van mensen die op straat staan te praten of schreeuwen en van muziek die te horen is als de deur open gaat. De expert wees er ook op dat de vergunning voor Haarlem Jazz & More inhoudt dat het geluid onder de 80 decibel moet blijven. "De omwonenden van de Smedestraat wonen dus op een nachtelijk evenemententerrein", liet expert Roelofs de rechter weten.

Verweer

De omwonenden zijn bang dat door de proef met vrije sluitingstijden de overlast alleen maar toeneemt. Die proef loopt tot 1 januari 2025. De advocaat van de gemeente liet weten dat de pilot juist bedoeld is om de overlast te spreiden. Als niet alle cafés op hetzelfde moment sluiten, moet het juist rustiger worden op straat.

"De pilot is juist nodig om te zien wat er in de praktijk gebeurt", zei de raadsvrouw. Zij pleitte ervoor de uitkomst van de bezwaarprocedure af te wachten.

De aanwezige ondernemers lieten weten dat ze spaarzaam omgaan met de nieuwe regels. Tjerk Schreurs van café Du Theatre volgde de zitting vanaf zijn vakantieadres. Hij vertelde dat het café nu op woensdag en zondag iets langer open is dan normaal. Schreurs noemde het verder 'opmerkelijk' dat er maar acht omwonenden zijn die bezwaar hebben ingediend.

Twijfels

"De rest van de omwonenden kan er blijkbaar wel goed mee leven?", vroeg hij zich hardop af. Eigenaar Joost van Rijmenam van Stiels liet weten dat hij zijn twijfels had bij de uitkomsten van het geluidsonderzoek. "Ik geloof er niet in. Ik woon zelf ook om de hoek en zo erg is de overlast volgens mij niet."

De partijen kwamen tijdens de zitting niet nader tot elkaar. De omwonenden legden uit hoeveel overlast ze ervaren. De ondernemers vertelden hoeveel maatregelen ze al nemen om overlast te voorkomen. De rechter besloot dat ze tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen. De uitspraak volgt uiterlijk op 29 augustus.