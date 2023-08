Vanaf maandag flink omrijden: N-wegen bij Schiphol-Oost en Amsterdamse Bos op de schop

De werkzaamheden, die tot en met 10 september duren, worden in drie fases uitgevoerd. Eerst wordt de Bosrandbrug over de Ringvaart aangepakt. De brug wordt daarvoor in beide richtingen afgesloten. Omrijden kan dan via de snelweg A9 en de N231/N201. Fietsers en voetgangers kunnen de vaart in die periode nog wel gewoon oversteken.

Op 28 augustus verplaatsen de werkzaamheden zich naar de Fokkerweg (N232), tussen Oude Meer en de Schipholdraaibrug. Eerst is de Ringvaartzijde van de weg afgesloten, vanaf 4 september wordt aan de Schipholkant gewerkt. In die laatste week zullen automobilisten helemaal via de A4 om Schiphol heen moeten rijden om van zuid naar noord te komen.

Pontje

Voor fietsers en voetgangers is een andere oplossing bedacht: zij kunnen met een pontje de Ringvaart oversteken. De pont vaart dag en nacht. De lijnbussen die gebruikmaken van de Fokkerweg rijden dan over het fietspad van de naastgelegen Schipholdijk.