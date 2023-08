Alkmaars Timmerdorp moet verhuizen naar hondengebied: "Nare reacties gehad"

Van de regen in de poep, dat is grof gezegd het lot van het populaire timmerdorp van JOL in de Alkmaarse wijk Hoefplan. Want de locatie is zo beschadigd dat de spelende kinderen moeten uitwijken naar een ander deel van het park. En laat dat net het losloopgebied voor honden zijn - voor baasjes heilig.

Het is inmiddels meer dan een maand geleden dat zomerstorm Poly over Alkmaar raasde. Stadswerk 072 heeft veel van de schade inmiddels kunnen opruimen, maar toch is op veel plekken in de stad nog goed te zien wat er op die julidag gebeurde.

Zo ook in de Egmonderhout, het park aan de rand van - wat Alkmaarders nog altijd 'het Hoefplan' noemen. Het park waar elk jaar het timmerdorp van JOL Hoefplan plaatsvindt, dit jaar van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 1 september.



"We kregen drie weken geleden te horen dat we niet op onze plek terecht kunnen", legt Sascha Groenland van JOL Hoefplan uit. Die plek is het zuidelijk deel van de Egmonderhout, waar geen loslopende honden mogen komen - de perfecte plek voor het zomerse kinderdorpje. "De kinderen verheugen zich er erg op, het zit ramvol."

Er is nog even gekeken of Stadswerk 072 niet alsnog het stuk park vrij kon krijgen, maar twee weken geleden was het definitief: het is niet veilig, aldus Groenland. En dat was 'even schakelen'. "Dit is niet onze keuze, we vinden het heel jammer."