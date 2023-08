Raadsvragen na meerdere kapotte liften bij ov-stations: "Amsterdammers worden beperkt"

Een kapotte lift bij een tram of metrohalte die niet op straatniveau liggen, dat is voor een deel van de Amsterdammers erg onhandig en voor sommigen zelfs een groot probleem. Zo merkt de Partij van de Arbeid ook na meerdere kapotte liften. Zij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over de belangrijke liften die kapotgaan.

Deze zomer is al een paar weken de lift op metrostation Ganzenhoef stuk. Volgens Het Parool was de lift op metrostation Kraaiennest ook een hele lange tijd kapot, maar die doet het sinds vorige week weer. Daarnaast was het eerder ook al raak op metrostation Noorderpark, eind 2022, en was de lift bij de tramhalte Rietlandpark vorig jaar negen maanden uit de roulatie. Vorig jaar zaten twee jongens uren vast in een kapotte lift bij metrostation Vijzelgracht, hun fietsen zaten vier dagen later nog steeds vast in de lift.

Voor de PvdA is het aantal kapotte liften, en vooral de duur voor ze weer gemaakt zijn, een 'zorgelijke ontwikkeling'. "Deze incidenten raken de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in het hart. Reizigers, met name mensen met een beperking, in een rolstoel, met kinderwagens en fietsen ondervinden hinder hiervan. Amsterdammers worden hierdoor beperkt in hun bewegingsvrijheid."

De coalitiepartij wil weten wat het GVB en de vervoersregio heeft geleerd van de defecten en hoe ze beter kunnen worden aangepakt. Daarnaast vraagt de partij zich af in hoeverre de stations geschikt zijn om bijvoorbeeld een noodlift te plaatsen, zoals dat werd gedaan bij het Rietlandpark.