In Jappenkamp opgegroeide Nel (82) voor het eerst bij Indiëherdenking in Den Helder

Voor het eerst in haar leven was de 82-jarige Nel uit Den Helder vanochtend bij de Indiëherdenking in haar woonplaats. Ze zat vooraan en werd er wat emotioneel van. Ze was niet de enige: zeker de oudere generatie pinkte wat tranen weg. Nel is geboren in Nederlands-Indië en bracht haar eerste levensjaren door in een Japans interneringskamp (Jappenkamp in de volksmond). "Dit is veel gevoeliger dan de nationale herdenking die ik elk jaar via de televisie volg. Door er bij te zijn, krijg je de sfeer en de stemming mee."

Nel is in 1941 geboren op Java. Haar ouders zijn Nederlands; haar Haagse vader was een KNIL-militair en haar moeder had haar jeugd ook in Nederlands-Indië doorgebracht. Toen ze één jaar oud was, brak ook in dit deel van het koninkrijk de oorlog uit.

Ze kwam met haar ouders in een Japans interneringskamp terecht. Tijdens de oorlog overleed haar vader in dit kamp aan kanker. Hij had geen schijn van kans, zegt ze. "Van de Japanners kreeg hij geen medicijnen." Ze heeft weinig herinneringen aan hem, al heeft ze nog wel foto's. "Ik heb bij zijn sterfbed gezeten, maar daar weet ik niets meer van."

Op haar vijfde gaat ze naar Nederland, om twee jaar later weer terug te gaan. Met haar moeder, stiefvader en in Nederland geboren halfbroertje vestigden ze zich op Sumatra. Daar woonde ze tot haar twaalfde, als het (inmiddels uitgebreide) gezin definitief terug gaat.

Tranen

Maar de band met de Indische archipel is gebleven. "Ik voel me half Nederlands en half Indisch, maar trek wel meer naar Indonesië." Ze is op latere leeftijd teruggegaan naar het land. "Ik had geluk, want ik heb alles nog teruggevonden - dat kunnen veel anderen niet zeggen. Ook het huis van mijn ouders. In tranen liep ik door hun huis. Zelfs de tuin was nog hetzelfde."

Haar moeder heeft altijd gezwegen over haar verleden en over Nels vader. "Ik was wel altijd nieuwsgierig en wilde graag meer weten. Maar dan kreeg ik alleen maar te horen dat hij aardig was." Onlangs kwam de officiële overlijdensakte - in het Japans - boven water van haar vader. Een bestuurslid van de Nederlandse Japanvereniging wist die voor haar te vertalen. "Ik stond er raar van te kijken. Vooral de jaartallen waren gek, maar zij gebruikten een andere kalender."

