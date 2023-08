Buxusmot richt ravage aan op Texel: "Buxushagen ten dode opgeschreven"

Bijna overal in het land heeft de buxusmot al grote schade aangericht, maar de Texelse buxushagen bleven lange tijd redelijk gespaard. Tot deze zomer. “Dit jaar is het extreem. De meeste buxussen zijn ten dode opgeschreven”, vertelt Jeroen van der Werve van het gelijknamige tuincentrum en hoveniersbedrijf.

Meegelift

Mogelijk is de buxusmot over het Marsdiep naar het eiland gefladderd, maar de hovenier acht het waarschijnlijker dat de mot tussen een partij struiken met de boot is meegelift. "De buxusmot is al enkele jaren op het eiland", vertelt bioloog Arthur Oosterbaan. En er gloort hoop: "Met invasieve exoten is het meestal zo dat een aantal jaren een ramp zijn, maar dan komt er een sluipwesp die parasiteert op de rups en dan lost het probleem zich vanzelf op."