Jacqueline Bos draagt dichtbundel op aan veteranen Nederlands-Indië

Voor het eerst brengt dichter Jacqueline Bos uit Enkhuizen een thematische dichtbundel uit. Het zijn gedichten ter nagedachtenis van veteranen die in Nederlands-Indië hebben gediend. Vandaag wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden hierbij herdacht.

Van elk verkocht exemplaar gaat een euro naar de stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. "Omdat ik het belangrijk vind dat we blijven herdenken," aldus de dichter. "Niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook wat er daarna allemaal is gebeurd in voormalig Nederlands-Indië. Iedereen die betrokken is bij een oorlog, is een slachtoffer."