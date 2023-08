Speurtocht laat kinderen de spannende kant van het Noord-Hollands Archief zien

Schedels, kanonskogels en zelfs een pistool. Wie denkt dat het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat stoffig en saai is voor kinderen heeft het helemaal mis. Sinds deze week kan de jeugd daar namelijk aan de hand van deze spannende voorwerpen een gloednieuwe speurtocht doen om meer over het archief én de geschiedenis van Haarlem te leren.

Janneke De Lange bij kaart van Haarlem - Michael van der Putten/NH Media

In een boekje beantwoorden kinderen vragen over de verschillende objecten uit de geschiedenis. Zo gaat één van de eerste vragen over schedels in de graftombe van het archief en de tweede vraag over een pistool dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door een beroemde verzetsvrouw. "Ik kan helaas niet verklappen wie dat is", legt Janneke de Lange, educatiemedewerker van het Noord-Hollands Archief lachend uit. "Dan zou ik het antwoord op de vraag beantwoorden. Dat moeten de kinderen hier juist gaan ontdekken." De schedels, het pistool en zelfs enkele kanonskogels zijn belangrijke onderdelen van de speurtocht. Maar zijn zulke objecten niet een beetje beangstigend voor kinderen? Tekst gaat door onder de foto.

Hoeveel schedels in de graftombe van het Noord-Hollands Archief zie jij? - Michael van der Putten/NH Media

"Mijn ervaring is niet dat ze het eng vinden", legt Janneke uit. "Ze vinden het juist ontzettend vet. Ik heb gisteren ook niet veel bange kinderen meegemaakt, dus dat zit wel goed." Spannend Ook Fenne heeft de speurtocht gedaan. Het achtjarige meisje moest bij sommige vragen lang nadenken, maar het is haar uiteindelijk gelukt om de speurtocht goed af te ronden. "Ik vind de speurtocht leuk om te doen, maar sommige vragen waren wel lastig. Maar ik heb het geloof ik wel goed gedaan", vertelt ze. Tekst gaat door onder de foto.

Fenne (8) vult een vraag in - Noord-Hollands Archief

Bij iedere vraag hoort een letter en alle letters samen vormen aan het einde van de speurtocht een woord. Wanneer de kinderen dat woord goed hebben geraden, krijgen ze een presentje. Het Noord-Hollands Archief hoopt kinderen zo meer te leren over het archief. Bijvoorbeeld ook over de twee kanonskogels die in de muren zitten. 10.000 kanonkogels "Die kanonskogels hebben we ook verwerkt in de speurtocht", vervolgt Janneke, wijzend op twee zwarte ballen hoog in muur. "Tijdens het Beleg van Haarlem in de 16e eeuw zijn er door de Spanjaarden 10.000 van dit soort kogels op de stad afgevuurd. Veel kogels kwamen terecht in de muren van gebouwen zoals de Grote Kerk. Twee van die kogels zijn hier later in muur gemetseld." Ook leuk voor de kinderen: er staan twee cijfers op de kogels die iets vertellen over het Beleg van Haarlem. Janneke: "Nee, ik ga natuurlijk niet vertellen wat die getallen betekenen. Dan zou ik opnieuw een antwoord verklappen." Hieronder stelt Janneke een vraag over een Haarlemse kaart. Tekst loopt door onder het fragment.

Speurtocht voor kinderen in het Noord-Hollands Archief - NH Nieuws