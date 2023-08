Lawaai van luide aggregaat naast nieuw asielschip (hopelijk) bijna voorbij

Het nieuwe asielschip in de haven van Velsen-Noord maakt sinds zijn komst vorige week aardig wat lawaai. De Ocean Majesty, bedoeld voor 300 asielzoekers, draait namelijk nog op een luid brommende aggregaat, ondanks de walstroom-aansluiting aan de VOB-kade. Zo'n aansluiting is een stopcontact met het elektriciteitsnet.

Een bewoner van Velsen-Zuid woont aan de overkant van het water en is niet blij met het lawaai. "Mijn buren en ik zitten 24 uur per dag in de herrie, terwijl er speciaal walstroom was aangelegd."

De gemeente Velsen vond zo'n walstroom-aansluiting noodzakelijk voor de komst van de Silja Europa. Op dat schip, dat veel groter is dan Ocean Majesty, zaten het afgelopen jaar duizend asielzoekers.

De motoren van de boot zelf laten draaien, of een aggregaat neerzetten is namelijk veel milieuonvriendelijker. Ter vergelijking: in Amsterdam zou een cruiseschip in de haven ongeveer net zoveel uitstoten als 31.000 vrachtwagens.

Eerste asielzoekers eind deze maand op de boot

Ondanks die eis van de gemeente duurde het nog tot december voor Silja Europa ook echt op kon loskoppelen van de aggregaten en op walstroom kon aansluiten.

De kade had nog geen stopcontact voor een cruiseschip. Eerst bleek de aansluiting zelf technisch veel ingewikkelder dan verwacht. Later was de ligging van het schip een probleem: de aansluiting zat aan de waterkant van het schip, niet de kade-kant.

Het is niet duidelijk aan welke kant de walstroom aansluiting van Ocean Majesty zit, maar het nieuwe schip ligt wel andersom aan de kade. Het schip kijkt over de boeg Nederland in. terwijl Silja Europa met de boeg aan de sluizen- en Noordzeekant lag.

Volgens het COA is de geluidsoverlast in Velsen-Zuid snel voorbij: "Later deze week sluit Ocean Majesty aan op walstroom. De eerste asielzoekers komen eind deze maand naar Velsen-Noord."