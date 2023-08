Slachtoffer ongeluk Wervershoof is man (84) uit Medemblik, doorrijder nog altijd spoorloos

De automobilist die gistermiddag na een ongeluk een 84-jarige man uit Medemblik zwaargewond achterliet op de Zeeweg is nog altijd spoorloos. De politie hoopt dat getuigen en camerabeelden haar kan helpen de man of vrouw op te sporen.

Het slachtoffer is een 84-jarige man uit Medemblik, maakt de politie vandaag aan NH bekend. Hij fietst gistermiddag rond 13.00 uur op de Zeeweg in Wervershoof, als hij - naar eigen zeggen - wordt afgesneden door een automobilist, en daarbij hard met zijn hoofd op de straat valt. De automobilist rijdt door, met de zwaargewonde man op de straat achterlatend.

Hulpverleners hebben zich daarna over het slachtoffer ontfermd en hem naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij nog. Het is onduidelijk hoe het met de man gaat. "Hij heeft een flinke hoofdwond opgelopen bij de val en was minder aanspreekbaar", aldus een woordvoerder van de politie.

De automobilist is nog altijd spoorloos. Er zijn volgens de politie geen sporen van een auto aangetroffen. "Er is geen contact geweest. De hoop is gevestigd op bewijsmateriaal, zoals camerabeelden of getuigen die hebben gezien wat er is gebeurd. We zijn daar volop mee bezig."