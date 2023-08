Tiener die Alkmaarder bijna fatale klap gaf 'om petje' blijft nog in gevangenis

De rechtbank heeft beslist dat de 18-jarige die wordt verdacht van het neerslaan van een Alkmaarder op het Waagplein nog zeker een paar weken vast blijft zitten. Gisteren is dit in een tussentijdse zitting wel gevraagd door zijn advocaat.

In mei ontstaat er 's nachts een ruzie in de Bubbels, een uitgaansgelegenheid aan het Waagplein in Alkmaar. Het zou gaan om een petje, dat een 18-jarige uit Warmenhuizen zou hebben gestolen.

"Hij was in levensgevaar, heeft in coma gelegen. De helft van zijn schedel was verwijderd. Artsen zeggen dat het kantje boord is geweest", aldus advocaat van de familie van het slachtoffer Alper Cinar.

Omdat het gaat om een jonge verdachte, komt gister naar voren dat de reclassering adviseert om hem via het jeugdstrafrecht uiteindelijk te veroordelen. Alleen is dat rapport - en dus de motivering en informatie over de achtergrond en persoonlijke omstandigheden van de verdachte - nog niet klaar en ingestuurd naar de rechtbank.

Dat zou de reden kunnen zijn dat is beslist om de 18-jarige nog niet te schorsen. Eind augustus is er alweer een nieuwe zitting over de mishandeling en is het rapport waarschijnlijk wel opgemaakt. Dan wordt er opnieuw gekeken of de tiener, eventueel met voorwaarden, op vrije voeten komt.