Frustratie voor kitesurfers: kitesurfen nog steeds illegaal voor kust Huizen en Blaricum

Het wordt best vaak gedaan, maar eigenlijk is het illegaal: kitesurfen op het Gooimeer vanaf het Blaricumse Stichtse strand of de Huizer Zomerkade. Er wordt al tijden gekeken door onder meer de Nederlandse Kitesurfvereniging om dat wel officieel mogelijk te maken en ontheffingen of vergunningen te krijgen, maar door trage processen is er nog altijd niets. Tot frustratie van de kitesurfers zelf.

Wie op een winderige dag gaat kijken bij het Stichtse strandje in Blaricum kan kitesurfers de kunsten zien vertonen. De enthousiastelingen die zich daar het water op wagen, zijn wel in overtreding. Net als bij de Zomerkade in Huizen. Dit ondanks dat beide gemeenten jaren geleden de wens hebben uitgesproken het kiten legaal te maken.

Illegaal kitesurfen

De gemeente Blaricum laat weten dat kitesurfen op het Gooimeer en bij het Stichtse Strand inderdaad momenteel niet is toegestaan. Een woordvoerder zegt dat Rijkswaterstaat eventueel een ontheffing kan verlenen en gedeelten aanwijzen waar je in het Gooimeer wel zou mogen kitesurfen. Samen met de gemeente Huizen, die aan de slag is gegaan met de uitvoering van haar 'kustvisie', wil Blaricum meekijken naar de ontwikkelingen.

Er moet goed gekeken worden naar het kitesurfen, omdat er gezien de drukte op het water gevaarlijke situaties kunnen ontstaan in de zomer voor zwemmers, suppers en andere watersporters.

De gemeente Huizen zegt er hetzelfde over. "Kiten is verboden, tenzij het voor een specifieke locatie is toegestaan na een verkeersbesluit van Rijkswaterstaat”", legt de woordvoerder van gemeente Huizen uit. "De provincie moet daar een akkoord voor geven. Er wordt dan onder meer gekeken naar de natuurwetgeving. De gemeente Huizen kijkt naar het kitesurfen en neemt het onderwerp mee in de uitvoering van de nieuwe kustvisie."

Al jaren bezig

Kitesurfers zelf proberen al jaren voet aan de grond te krijgen in Huizen en Blaricum. Er zijn namelijk te weinig plekken in de regio waar het legaal kan. Sterker nog: alleen in Muiderberg mag het. Volgens Hans van der Hulst, regiocoördinator van de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) zijn juist Blaricum en Huizen ook erg geschikt.

De vereniging heeft in de afgelopen jaren meerdere malen de gemeente Blaricum en de gemeente Huizen de helpende hand toegestoken en gevraagd onderzoek te verrichten naar de locaties.

De NKV heeft daarnaast alle benodigde informatie over kitesurfen en het inrichten van een kitesurfgebied aangedragen. Ook is er aangeboden mee te betalen aan het eventueel inrichten van een kitesurfgebied, zodat er geen schade aan de natuur of onveilige situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld door het plaatsen van boeien en informatieborden.